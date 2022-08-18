«Ведомости»: Россия перенаправила предназначенный для ЕС уголь в Китай и Индию

Россия в июле перенаправила уголь, от которого отказался Европейский союз, в Китай и Индию. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).

Специалисты считают, что экспорт российского угля во втором месяце лета мог сократиться примерно на 3 млн тонн, но ориентировка на Восток не позволила этому случиться.

По данным аналитического агентства Kpler, поставки российского угля в Китай и Индию в июле увеличились за месяц на 42% и 60% соответственно. В Китай по морскому пути было поставлено 6,7 млн тонн, в Индию — 2 млн тонн.

В обзоре ЦРЭ также указано, что дисконт на российский уголь в июле по-прежнему высок. Так, уголь из РФ по всем направлениям торгуется с дисконтами более $200 за тонну (то есть на 45–50% дешевле). Эта скидка более чем в 10 раз больше, чем до начала военной операции России на Украине.

Ранее сообщалось, что страны ЕС нарастили импорт угля из России перед эмбарго.