РБК: владелец табачного бренда West передал права на марку новым собственникам из России

Британский производитель сигарет Imperial Brands, который покинул российский рынок весной, начал передавать права на марки новым владельцам своих местных активов, сообщает РБК.

По информации издания, Imperial Brands, владеющий брендами Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим», передал исключительные права на несколько торговых марок новым собственникам российского бизнеса в конце июля. Из бюллетеня Роспатента следует, что ООО «Интернэшнл тобакко групп» получило исключительные права на несколько десятков товарных знаков, связанных с брендами West, «Максим» (Maxim) и Parker & Simpson (P&S).

Табачный концерн Imperial Brands отказался от российских активов в апреле текущего года. До этого компания сообщала о приостановке продажи и производства в России в начале марта.

Ранее в американской табачной компании Philip Morris сообщили о своих планах работы в России.