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«Известия»: российские магазины начнут продавать просрочку

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский ретейл начнет продавать просроченную продукцию, пишут «Известия».

По информации издания, один из крупнейших ретейлеров в России компания «Магнит» уже ищет покупателя на просроченный товар. В продуктах, непригодных для употребления в пищу, могут быть заинтересованы производители кормов и удобрений. Цель «Магнита» — вдвое снизить объемы продуктов, отправляющихся на полигоны, к 2025 году. Для этого в компании планируют оптимизировать закупки, передавать продукты на переработку и продавать просроченные продукты контрагентам.

«Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнеры и заключаются договоры. В рамках этого проекта мы разработали схему списания и регистрации продуктов с истекшим сроком годности, которые продолжают иметь ценность», — говорится в заявлении «Магнита».

Ранее сообщалось о неочевидном способе продлить срок хранения продуктов.

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