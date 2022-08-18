Россияне назвали самые простые способы стать богатым

Победа в лотерее, вступление в наследство и вложение в ценные бумаги, по мнению россиян, являются наиболее легкими вариантами стать богатым. Это следует из опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть у «Газеты.Ru»).

«Россияне убеждены, что самые простые способы стать богатым — выиграть в лотерею (23%), инвестировать в ценные бумаги (15%), получить наследство (13%). Биографиям миллионеров и миллиардеров верит каждый второй россиянин (21% «верит», а еще 31% «скорее верит»). С точки зрения каждого четвертого опрошенного (26%), такие истории всегда приукрашены, и ни один крупный предприниматель никогда не раскроет всю подноготную того, как он развил бизнес и заработал состояние», — рассказал руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.

Эксперт посоветовал гражданам не полагаться на легкие способы разбогатеть. По словам Борзунова, самый надежный способ увеличить финансовое состояние — научиться делать самостоятельные накопления, формировать пассивный доход и грамотно пользоваться финансовыми инструментами – как банковскими (например, вклады), так и страховыми (инвестиционное страхование жизни).

Исследование проводилось с 27 июля по 10 августа. В опросе приняли участие 1504 человека в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов. 52% опрошенных – женщины, 48% — мужчины.

По данным крупнейшего оператора лотерей «Столото», с 1 января по 30 июня 2022 года каждый месяц выигрышными становились в среднем 16,1 млн билетов государственных лотерей под брендом «Столото». Победители выигрывали в среднем 3,37 млрд рублей ежемесячно.