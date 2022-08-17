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Четверть британцев не сможет оплатить электричество после очередного повышения цен

Citizens Advice: к октябрю 24% британцев не сможет заплатить за электричество

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Reuters

Четверть британцев не сможет оплатить счета за электроэнергию в октябре, когда британский энергорегулятор Ofgem в очередной раз повысит их стоимость. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации Citizens Advice, передает РИА «Новости».

По данным исследования, проведенного в мае-июне, 24% жителей Великобритании уже в октябре не смогут оплатить счета за электроэнергию, а к январю следующего года эта цифра может вырасти до 34%.

В исследовании также говорится, что среди тех, кто не сможет платить, 68% имеют доход менее £30 тыс. в год, к ним относятся 3,2 млн инвалидов и 4,4 млн семей с детьми.

Как отметил глава Citizens Advice Клэр Мориарти, если власти не примут меры поддержки, ситуация еще больше ухудшится.

«Иначе мы рискуем столкнуться с зимой, которая приведет в отчаяние миллионы людей», — заявил он.

С 1 апреля британский энергорегулятор Ofgem повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с £1400 до почти £2000 для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Очередное повышение планируется в октябре 2022 года. По словам главы британского энергорегулятора Ofgem Джонатана Бреарли, растущие счета за газ и электричество становятся для некоторых жителей Великобритании «вопросом жизни и смерти».

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