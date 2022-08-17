Бангладеш захотел получать нефть из России с оплатой не в долларах

Бангладеш рассматривает возможность покупки нефти у России, причем оплачивая ее не в долларах. Об этом на совещании экономического совета страны заявила премьер-министр Шейх Хасина, передает агентство «Синьхуа».

«Если Индия может закупать ресурсы из РФ с помощью бездолларового расчета, почему мы не можем?» — отметила премьер.

С учетом мировых цен Бангладеш вынужденно поднял цены на нефть на 51,7% с 6 августа. Подобное решение грозит ростом инфляции, которая в июне стала максимальной за последние девять лет, превысив показатель в 7%.

9 августа посол Бангладеш в РФ Камрул Ахса заявил, что Бангладеш пытается договориться с Россией о поставках нефти, несмотря на санкции. Как рассказал Ахсан, в данный момент Бангладеш пытается обратить внимание России на себя.