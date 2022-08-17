Хакеры смогли украсть $1,9 млрд в криптовалютах за семь месяцев

В общей сложности в период с января по июль 2022 года хакеры смогли похитить $1,9 млрд в криптовалютах, что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитической компании Chainalysis.

В отчете указали, что хакеры в прошлом году за семь месяцев похитили $1,2 млрд. При этом выручка самих хакеров в этом году существенно упала из-за того, что криптовалюты переживают затяжное падение в стоимости. Речь идет о том, что с января стоимость биткоина упала почти в два раза, а уменьшение выручки у мошенников составило 65%.

Авторы доклада добавили, что чаще всего жертвами становятся новички в криптобизнесе. Кроме того, в этом году число мошеннических операций с криптовалютой сократилось на 15%. Оборот криптовалюты в даркнете упал на 43%. В частности, это произошло из-за того, как в Германии закрыли серверы одного русскоязычного даркнет-рынка — Hydra Market.

13 августа на сайте издания PC Mag сообщалось, что производитель одежды Hanesbrands отчитался о том, что из-за хакерской атаки в мае компания потеряла около $100 млн. Отмечается, что обозначенная сумма – это не выкуп, который компания заплатила хакерам, а ущерб от простоя.