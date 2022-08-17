Мишустин утвердил льготные кредиты малому и среднему бизнесу на уровне 3% и 4,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждается выделение малому и среднему бизнесу льготных кредитов в размере 3% и 4,5% на инвестиционные цели. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В публикации указали, что на перестройку производства средства будут выделяться со ставкой 4,5% годовых, на развитие бизнеса ставка будет в размере 3%. При этом срок действия программы составляет три года, а кредит можно взять на 10 лет.

В пресс-релизе указали, что до конца 2022 года объем выданных средств по новой льготной программе составит 50 млрд рублей. При этом полученные средства можно будет направить на покупку оборудования, запуск производства или ремонт помещений.

Там также добавили, что приоритетный порядок в получении льготных кредитов имеют малые и средние предприятия, которые работают в переработке сельхозпродукции, гостиничном бизнесе и логистике.

10 августа Московский инновационный кластер (МИК) совместно с корпорацией МСП снизили ставку по льготным кредитам с 7% до 3% годовых. Это сделано в рамках городской программы поддержки малого и среднего бизнеса.