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Постельное белье как у IKEA раскупили на «Яндекс.Маркете» за два дня

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Яндекс.Маркет

«Яндекс Маркет» распродал почти все постельное белье как у IKEA за первые 48 часов с момента старта продаж товара на специализированной странице «Товары IKEA и аналоги». Речь идет о постельном белье Arua от казахстанского поставщика шведской сети. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Белье Arua было продано за два дня. Сама спецстраница с товарами из IKEA появилась на «Яндекс.Маркете» вечером 3 августа. То есть все белье скупили сразу после открытия. Чтобы удовлетворить ажиотажный спрос, «Яндекс.Маркет» привезет в пять раз больше постельного белья Arua. Новая партия появится в продаже до конца августа», — рассказали в пресс-службе компании.

По словам представителей маркетплейса, пик ажиотажного спроса на товары как у IKEA пришелся на 4 и 5 августа.

«Клиенты активно покупали сатиновые простыни на резинках Arua (аналог IKEA NATTJASMIN) в бежевом, серо-бирюзовом и темно-серых цветах. Менее чем за 24 часа простыни на резинке и наволочки Arua стали самым популярным товаром для дома по количеству заказов», — уточнили в маркетплейсе.

15 августа в 20.00 мск закончилась финальная онлайн-распродажа IKEA, которую сеть объявила перед окончательным закрытием бизнеса в России. Магазины IKEA больше не откроются и будут работать исключительно на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров. Заказы, сделанные до конца распродажи, покупатели получат в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, уточнили в компании. Как ранее сообщала «Газета.Ru», после закрытия распродажи IKEA аналоги ее товаров можно приобрести на «Яндекс.Маркете», Wilberries и Ozon.

«Яндекс.Маркет» начал продажу товаров из IKEA с производственных предприятий, которые ранее поставляли продукцию в шведской сети магазинов. Среди поставщиков — 11 компаний, в том числе «АГФ-Групп» из Казахстана (бренд Arua), фабрика Askona, предприятие «Шуйские ситцы», мебельный холдинг «Ангстрем» и другие. Названия товаров отличаются от оригинальных.

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