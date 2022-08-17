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Экономист Колобанов предсказал рост цен на газ в Европе от любой негативной информации

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Gustau Nacarino/Reuters

Ограничения в поставках газа в Европу и различные чрезвычайные меры экономии сделали рынок чувствительным к любой отрицательной информации, которая может повлиять на потребление топлива. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

«Ажиотаж, связанный с ограничениями в поставках газа в Европу и чрезвычайными мерами по его экономии, делает этот рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая потенциально может иметь отношение к потреблению или поставкам газа», — отметил Колобанов.

По его словам, текущий резкий рост цен на газ в Европе произошел из-за снижения подачи топлива из Алжира в Италию, а также обмелением рек, которое может ограничить судоходство. При этом обмеление может спровоцировать трудности с поставками угля и мазута, которые являются альтернативным топливом для электростанций. Несмотря на то, что официально о проблемах с речной навигацией никто не заявлял, рынок неспокойно среагировал на рост цен на газ.

Он добавил, что сейчас закачка газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) Европы идет на должном уровне, а наполненность составляет 75%. Поэтому, скорее всего, целевой уровень в 90% к ноябрю все же будет достигнут.

В середине июня Колобанов спрогнозировал «ценовую войну» между странами Европы и Азии за поставки сжиженного природного газа. Он пояснил, что ключевой проблемой европейских потребителей газа является непредсказуемая погодная ситуация, при этом и жаркая, и холодная погода являются «врагами» для европейского потребителя.

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