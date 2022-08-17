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Эстонские власти предписали расторгнуть все госзакупки с российскими фирмами к 10 октября

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Depositphotos

Эстонские власти предписали расторгнуть все госзакупки с российскими фирмами к 10 октября, сообщает «Интерфакс».

«На этой неделе вступили в силу поправки к Закону о государственных закупках, которые облегчают реализацию санкций, введенных Европейским союзом в отношении российских компаний. Предприниматели, связанные с Россией, не допускаются к участию в наших государственных закупках», — заявила министр государственного управления Риина Солман.

По словам чиновника, будет запрещено заключать договоры о госзакупках или исполнять уже заключенные договоры о госзакупках, которые заключены с гражданами России, а также российскими предприятиями и юридическими лицами.

«Мы понимаем, что отказ от уже заключенных договоров о поставках может поставить заказчика в сложное положение, во избежание этого оставлен переходный период. Если уже заключенный договор нарушает установленные 9 апреля санкции и действует до 10 октября, он может исполняться. Договоры, сроки которых истекают после 10 октября, необходимо прекратить самое позднее к этой дате», — добавила Солман.

Ранее премьер-министр Эстонии Каллас назвала «бременем» выдачу россиянам виз в ЕС ее страной, Латвией и Финляндией.

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