Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Главком ВСУ Залужный заявил о сложном положении армии Украины из-за артиллерии РФ 08:11
Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати 08:08
В Оренбурге при взрыве самогонного аппарата пострадал ребенок 08:04
Маск опроверг сообщение о покупке «Манчестер Юнайтед» 07:59
В Ижевске ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион 07:52
В Чехии прогнозируют «позорный» запуск Германией «Северного потока... 07:50
Экс-игрок «МЮ» Канчельскис посоветовал Дзюбе не гнаться за деньгами 07:47
Два самолета экстренно приземлились в Иркутской области — у одного... 07:43
Президент РПЛ Алаев о Fan ID: надо вернуть болельщиков на стадион 07:38
Началось производство партии беспилотников «Иноходец» для Минобороны РФ 07:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

США призывают присвоить алмазам из России статус «кровавых»

close
100%
Depositphotos

США, Канада и Евросоюз призывают присвоить российским алмазам статус «кровавых», пишет газета New York Times со ссылкой на письмо представителя американского Госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.

Свою просьбу они мотивируют сложившейся ситуацией на Украине.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми «кровавыми алмазами». Так называют драгоценные камни добытые нелегально.

В июне сообщалось, что российская горнорудная компания с государственным участием АЛРОСА не сможет выплатить купон по еще одному выпуску долларовых еврооблигаций. Всего у российской группы алмазодобывающих компаний в обращении есть два выпуска еврооблигаций объемом $500 млн каждый. Их сроки погашения — 2024 и 2027 годы. Платеж по выпуску 2024 года приходился на 9 апреля. Из-за санкций компания не смогла осуществить выплаты. Платеж должен был составить $11,625 млн.

В первой половине июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Однако из-за роста цен на сырье российские компании не потеряли в выручке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть