США призывают присвоить алмазам из России статус «кровавых»

США, Канада и Евросоюз призывают присвоить российским алмазам статус «кровавых», пишет газета New York Times со ссылкой на письмо представителя американского Госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.

Свою просьбу они мотивируют сложившейся ситуацией на Украине.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми «кровавыми алмазами». Так называют драгоценные камни добытые нелегально.

В июне сообщалось, что российская горнорудная компания с государственным участием АЛРОСА не сможет выплатить купон по еще одному выпуску долларовых еврооблигаций. Всего у российской группы алмазодобывающих компаний в обращении есть два выпуска еврооблигаций объемом $500 млн каждый. Их сроки погашения — 2024 и 2027 годы. Платеж по выпуску 2024 года приходился на 9 апреля. Из-за санкций компания не смогла осуществить выплаты. Платеж должен был составить $11,625 млн.

В первой половине июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Однако из-за роста цен на сырье российские компании не потеряли в выручке.