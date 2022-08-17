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Названы сценарии грядущего глобального кризиса

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что Россия может столкнуться сразу со всеми тремя подготовленными Центральным банком России (ЦБ РФ) сценариями макроэкономического развития. Речь идет о базовом сценарии, сценарии «ускоренной адаптацией» и «глобальным кризисом». Как указал эксперт агентству «Прайм», это может произойти уже в 2023 году.

Макроэкономический прогноз регулятора рассчитан на 2022–2025 годы. В 2023 уже году ожидается наступление глобальной рецессии.

На мировую экономику в значительной мере могут повлиять инфляция, энергетический и продовольственный кризисы, падение доходов населения. Также отмечается самое быстрое за 20 лет ужесточение денежно-кредитной политики мировыми регуляторами. Плохо сказываются на глобальной экономике и геополитические противоречия, а также новые возможные волны пандемии.

По оценке Васильева, Россия и страны азиатского региона легче справятся с кризисом. Кризис более всего заденет западные экономики.

Ранее бывший член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард заявила, что санкции в отношении России потерпели неудачу и привели к энергетическому кризису, с которым уже столкнулась Европа.

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