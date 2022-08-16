Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Вологде мужчина до смерти избил товарища за то, что тот выпивал... 19:51
Щербакова рассказала о соперничестве с Валиевой на Олимпиаде 19:50
Генсек ООН Гутерреш посетит Львов и встретится Эрдоганом и Зеленским 19:46
В Иркутской области нашли зарезанными супружескую пару 19:40
В обновлении Windows 11 обнаружена загадочная ошибка 19:36
В Южной Корее у дома экс-президента задержали мужчину с ножом 19:34
Постпред РФ при международных организациях в Вене: Россия не видит угрозы... 19:32
Бразилия и Аргентина не будут переигрывать матч отбора на ЧМ-2022 19:30
Зои Кравиц в полупрозрачном топе и юбке появилась на обложке WSJ Magazine 19:24
Упавшая с неба металлическая деталь едва не убила американского полицейского 19:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Полякам порекомендовали собрать «блэкаут-чемоданчик»

WP: жителям Польши порекомендовали собрать «блэкаут-чемоданчик» на случай отключения электричестваа

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Эксперт в области энергетики Якуб Вех порекомендовал полякам на всякий случай заиметь так называемый блэкаут-чемоданчик на случай отключения электричества, сообщает издание Wirtualna Polska.

По словам специалиста, это может быть коробка или шкафчик, в котором будет набор инструментов и аксессуаров, которые позволят спокойно переждать отключение света.

«Там должно находиться несколько основных вещей: фонарик, аптечка, аккумулятор, термоодеяло, зажигалка, спички», — указал он.

Вех также выразил мнение, что общенационального блэкаута в Польше, скорее всего, не будет, но тем не менее возможны ограничения в подаче электроэнергии.

«Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва», — добавил эксперт.

Ранее глава управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал соотечественников экономить электричество из-за прекращения поставок ключевых энергоносителей из России.

Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы после сокращения поставок газа из России. При сохранении жаркой погоды в ЕС стоимость «света» может подскочить к €350-400 за МВтч с текущих €325–366, считает эксперт. Альтернатив российскому газу у европейцев нет. Кроме того, Норвегия из-за забастовки газовиков может сократить ежесуточную добычу на 25%. Какие страны больше всего пострадают от скачка цен — в обзоре «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Обзор зарубежной прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть