Полякам порекомендовали собрать «блэкаут-чемоданчик»

Эксперт в области энергетики Якуб Вех порекомендовал полякам на всякий случай заиметь так называемый блэкаут-чемоданчик на случай отключения электричества, сообщает издание Wirtualna Polska.

По словам специалиста, это может быть коробка или шкафчик, в котором будет набор инструментов и аксессуаров, которые позволят спокойно переждать отключение света.

«Там должно находиться несколько основных вещей: фонарик, аптечка, аккумулятор, термоодеяло, зажигалка, спички», — указал он.

Вех также выразил мнение, что общенационального блэкаута в Польше, скорее всего, не будет, но тем не менее возможны ограничения в подаче электроэнергии.

«Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва», — добавил эксперт.

Ранее глава управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал соотечественников экономить электричество из-за прекращения поставок ключевых энергоносителей из России.

Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы после сокращения поставок газа из России. При сохранении жаркой погоды в ЕС стоимость «света» может подскочить к €350-400 за МВтч с текущих €325–366, считает эксперт. Альтернатив российскому газу у европейцев нет. Кроме того, Норвегия из-за забастовки газовиков может сократить ежесуточную добычу на 25%. Какие страны больше всего пострадают от скачка цен — в обзоре «Газеты.Ru».