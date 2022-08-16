В компании «Конфаэль» заявили, что российские производители шоколада «расслабятся» без Lindt

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli объявил о полном уходе с российского рынка. Председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова в беседе с «Газетой.Ru» выразила сожаление по поводу решения компании. По ее словам, отсутствие такого сильного конкурента может значительно сказаться на качестве шоколада в России.

«Эта компания — одна из эталонов по качеству. Они являются производителями самой шоколадной массы, которую используют для своего производства и продают другим производителям. Качество хорошее. Вы помните прецедент, когда антимонопольной службой компании была предъявлена претензия, что качество Lindt в России и в Европе отличается. Они смогли доказать, что их качество соответствует стандартам. В отличие от других компаний, в составе их шоколада не содержится никаких заменителей. Я бы сказала, что с точки зрения конкуренции отсутствие такой высокой планки в России — это нехорошо. Все-таки иметь в конкурентах компании, которые борются за качество и соответствуют своим заявленным позициям — это хорошо. Отсутствие таких конкурентов, мне кажется, расслабляет компании, которые работают в России, в том числе и зарубежные. Ведь другие компании не уходят. Nestle не уходит, Alpen Gold на месте остается. Для них Lindt был хоть какой-то планкой, а сейчас такой планки не будет», — заявила она.

Эльдарханова добавила, что у Lindt было много поклонников в нашей стране и люди с удовольствием покупали их продукцию.

«Lindt много лет шли к тому, чтобы открыть магазины в России и продавать в розницу. Они открыли свой магазин, например, в «Ереван Плазе» и там были хорошие продажи, там было много людей. Людям нравилось это качество. То есть они имеют поклонников в России. Можно ли выпускать продукцию такого же качества? Да, можно. Нет ничего эксклюзивного. Lindt делает абсолютно стандартные конфеты, нет никакой проблемы их изготавливать. Многие просто этого не делают, чтобы не повторять. Но с точки зрения технологий, вида, качества конфет ничего особенного нет. Но поклонники у торговой марки все равно есть», — заключила она.

В начале марта стало известно, что Lindt приостановил экспорт шоколада в Россию. Сегодня компания заявила о полном прекращении работы в России.

«Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок», — говорится в сообщении.