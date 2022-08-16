Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В США аллигатор загрыз упавшую в пруд пенсионерку и пролежал рядом с ее... 16:46
В Генштабе рассказали, как страны Запада поддерживают сирийских радикалов 16:44
В администрации Запорожской области заявили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ 16:44
Депутат объяснила, что делать, если в школе у дома нет мест 16:42
В Подмосковье простились с автором песен Агутина и Титомира 16:39
Балтийский завод подал иск к финской Wärtsilä почти на ₽470 млн... 16:39
Президент ФФККР высказался об операции Щербаковой 16:35
Мэр Гиффай: Берлин намерен сократить энергопотребление на 10% из-за наступающего... 16:34
Экс-адвокат Трампа Джулиани назвал США «фашистским государством» 16:33
Рекорд суточного трафика установлен на Крымском мосту 16:32
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В компании «Конфаэль» заявили, что российские производители шоколада «расслабятся» без Lindt

close
100%
Global Look Press

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli объявил о полном уходе с российского рынка. Председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова в беседе с «Газетой.Ru» выразила сожаление по поводу решения компании. По ее словам, отсутствие такого сильного конкурента может значительно сказаться на качестве шоколада в России.

«Эта компания — одна из эталонов по качеству. Они являются производителями самой шоколадной массы, которую используют для своего производства и продают другим производителям. Качество хорошее. Вы помните прецедент, когда антимонопольной службой компании была предъявлена претензия, что качество Lindt в России и в Европе отличается. Они смогли доказать, что их качество соответствует стандартам. В отличие от других компаний, в составе их шоколада не содержится никаких заменителей. Я бы сказала, что с точки зрения конкуренции отсутствие такой высокой планки в России — это нехорошо. Все-таки иметь в конкурентах компании, которые борются за качество и соответствуют своим заявленным позициям — это хорошо. Отсутствие таких конкурентов, мне кажется, расслабляет компании, которые работают в России, в том числе и зарубежные. Ведь другие компании не уходят. Nestle не уходит, Alpen Gold на месте остается. Для них Lindt был хоть какой-то планкой, а сейчас такой планки не будет», — заявила она.

Эльдарханова добавила, что у Lindt было много поклонников в нашей стране и люди с удовольствием покупали их продукцию.

«Lindt много лет шли к тому, чтобы открыть магазины в России и продавать в розницу. Они открыли свой магазин, например, в «Ереван Плазе» и там были хорошие продажи, там было много людей. Людям нравилось это качество. То есть они имеют поклонников в России. Можно ли выпускать продукцию такого же качества? Да, можно. Нет ничего эксклюзивного. Lindt делает абсолютно стандартные конфеты, нет никакой проблемы их изготавливать. Многие просто этого не делают, чтобы не повторять. Но с точки зрения технологий, вида, качества конфет ничего особенного нет. Но поклонники у торговой марки все равно есть», — заключила она.

В начале марта стало известно, что Lindt приостановил экспорт шоколада в Россию. Сегодня компания заявила о полном прекращении работы в России.

«Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок», — говорится в сообщении.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть