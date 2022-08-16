Эксперт Митрахович объяснил рост цен на газ в Европе обмелением рек и аномальной жарой

Из-за аномальной жары в Европе в первой половине августа 2022 года повысилось потребление электроэнергии, а обмеление крупнейших рек континента значительно затруднило доставку угля, который мог бы помочь преодолеть энергокризис. Наряду с сокращением поставок газа по «Северному потоку — 1», нехваткой сжиженного природного топлива эти факторы привели к резкому росту биржевых цен на газ, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

«В Европе продолжается аномальная жара, которая уже вызвала обмеление крупнейших рек — в первую очередь, Рейна. В результате угольные суда больше не могут проходить на полной загрузке. Сейчас они загружены в лучшем случае на 50-70%. Плюс с 10 августа вступило в силу угольное эмбарго против России. В итоге сейчас природный ресурс, который мог бы компенсировать высокие цены на газ, также оказался слишком дорогим», — объяснил Митрахович.

Он также отметил, что по новым условиям контрактов европейцев с «Газпромом» стоимость топлива осенью будет формироваться с учетом текущих биржевых цен.

«С конца 2021 года контракты «Газпрома» почти на 85% привязаны именно к биржевой цене газа, а не к стоимости нефти, как это было раньше. Кроме того, по новым условиям контрактов сегодняшняя высокая цена газа на бирже будет учитываться в контрактах в сентябре. Из-за этого сильнее всех пострадают ключевые потребители российского газа — Германия, Италия. Высокие топливные цены заденут также Францию и Чехию», — заключил Митрахович.

15 августа цена на газ к закрытию торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше $2400 за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Общий рост стоимости газа с начала дня составил 11,5%. 16 августа рост цен продолжился — газ подорожал выше $2500 за тысячу кубов. На фоне этого в «Газпроме» допустили рост цены до $4000 за тысячу кубов к зимнему периоду.