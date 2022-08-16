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Минсельхоз захотел простимулировать агробизнес на закупку ветеринарных препаратов из РФ

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Минсельхозе планируют выделять агробизнесу льготные кредиты на закупку продукции ветеринарной фармацевтики лишь с условием, что она наполовину будет российской. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо директора департамента ветеринарии министерства Марии Новиковой отраслевым ассоциациям животноводов и птицеводов.

По словам Новиковой, решение об изменении условий выдачи агробизнесу краткосрочных льготных кредитов на покупку ветеринарных препаратов сложилось из-за текущей геополитической остановки. Из-за этого цены на фармсырье, препараты, логистику и доставку растут. Однако представители агробизнеса не поддержали инициативу, пояснив, что риски снижения результативности от препаратов существенно выше стоимости самих препаратов.

По словам руководителя НМА Сергея Юшина, ветпрепараты составляют лишь 3% от себестоимости производства. Поэтому фермеры, скорее всего, не будут использовать льготное кредитование в ущерб качеству лечения животных. Кроме того, собеседники издания указали на то, что непонятно вообще, как будет определяться доля отечественных препаратов. При этом самыми эффективными зачастую оказываются лишь зарубежные образцы.

Участники рынка отметили, что полностью заменить иностранные препараты невозможно, так как у некоторых попросту нет аналогов в России. Кроме того, инициатива с льготными кредитами может привести лишь к перекосам и росту цен на российские препараты. А вот решить проблему с ветеринарными препаратами можно при помощи упрощения процедуры регистрации.

В середине июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что спрос на сельскохозяйственную продукцию вырос на фоне продовольственного кризиса. По его словам, кабмин выделит около 200 млрд рублей на льготные кредиты аграриям в период посевной.

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