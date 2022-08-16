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Россиянам дали советы по покупке недвижимости для инвестиций

Экс-советник министра экономики Надоршин считает, что не нужно покупать недвижимость для инвестиций

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Depositphotos

Не стоит россиянам торопиться с приобретением недвижимости, заявил бывший советник министра экономики России Евгений Надоршин. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Надоршин считает, что сейчас квартиры переоценены — вкладываться в них невыгодно.

На фоне снижения спроса, отметил эксперт, на такие активы и сокращения доходов россиян цены на жилье будут падать.

«Не спешите тратить накопления. Потому что 2023-й, скорее всего, мы тоже проведем в экономическом спаде, и эти деньги будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить», — дал совет Надоршин россиянам, у которых есть деньги, чтобы их куда-то вложить.

Также ранее сообщалось россиянам, что снижение числа новых строек в Китае на рекордные с 2013 года 45,4% привело к тому, что застройщики включили «режим выживания». Критическое состояние китайского рынка недвижимости вынудило строительные компании включить «режим выживания». В июле резко снизился объем инвестиций в сектор жилья, а число строек стало минимальным с начала 2013 года, отметили в публикации.

По данным агентства, за первые семь месяцев 2022 года в недвижимость Китая было вложено 13,9 млрд юаней (около $2,085 млрд), что на 12,2% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Также сообщалось, что агентство недвижимости Intermark Real Estate, работавшее под международным брендом Savills с 2006 по 2022 годы, после ухода с российского рынка продолжит работу под прежним названием.

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