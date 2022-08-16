«Известия»: бизнес просит Минстрой РФ списать долги за ЖКУ с утративших кормильца семей

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), направила в Минстрой РФ обращение, в котором предлагается списать долги за ЖКУ семьям,

которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность, сообщают «Известия». Авторы инициативы полагают, что мера поможет в борьбе с ростом долгов.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова пояснила, что предложенную меру можно поддержать, но при условии, что списание будет доступно лишь для малоимущих семей. Генеральный директор ПАО ГИТ Валерий Ковалев утверждает, что проблему задолженности населения без координатных мер и без участия государства решить невозможно.

Из письма следует, что АКОН также выступила за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от наличия у них долгов за ЖКУ.

Для того, чтобы субсидии были потрачены только на оплату счетов, бизнес предложил перечислять деньги сразу управляющим компаниям (УК) и поставщикам ресурсов.

Ранее замглавы Минстроя Ересько заявил, что полностью взыскать долги в ЖКХ России уже невозможно.

До этого сообщалось, что Росстат зафиксировал рекордный долг россиян за ЖКУ в первом квартале 2022 года.