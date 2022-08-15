Bayer продолжит поставки товаров сельскохозяйственной промышленности в РФ

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer приняла решение продолжить экспорт товаров сельскохозяйственной промышленности в Россию. Об этом сообщается на сайте компании.

«Компания Bayer полностью привержена содействию в предотвращении того, что может стать беспрецедентным продовольственным кризисом. Мы разделяем мнение ООН о том, что глобальный доступ к украинским продуктам питания, а также к российским продовольствию и удобрениям необходим для снижения давления на мировую продовольственную систему», — заявили в компании.

Ранее американский табачный концерн Philip Morris International планирует ближе к концу 2022 года покинуть российский рынок.

Доля продаж концерна в России составляет 27% от всей производимой продукции, и уход компании из РФ, по словам Ольчака, является «сложным процессом».

В начале марта представители Philip Morris заявили, что компания приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок. Концерн владеет двумя фабриками в Ленинградской области и Краснодарском крае.