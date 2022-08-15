Аналитик Самиев заявил о росте безработицы и падении доходов в случае рецессии в Европе

Последствиями глобальной рецессии в Европе может стать рост безработицы и падение доходов населения. Об этом «Ленте.ру» заявил аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Существуют разные варианты скорости ухода еврозоны в рецессию. Большинство рынков в третьем квартале продемонстрируют нулевые или отрицательные темпы роста. Это, в свою очередь, приведет к большим изменениям в экономике в целом», — отметил Самиев.

По его словам, в частности, к таким глобальным изменениям приведут изменения на фондовых и сырьевых рынках. При этом разные страны будут уходить в рецессию по-разному. При этом в Китае рецессии нет, зато есть снижение темпов роста. Это также повлияет на всю мировую экономику.

Он добавил, что сейчас точные прогнозы давать достаточно сложно. Поэтому необходимо дождаться результатов по третьему кварталу.

7 августа президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus предупредил о наступлении экономического спада в Европе. Он отметил, что экономическое положение теперь не будет улучшаться каждый год, как к тому привыкли граждане его страны и Европы, и такой поворот труден.