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В Wildberries прокомментировали смену названия сайта на «Ягодки»

Wildberries сменил название сайта на «Ягодки» в рамках рекламной акции

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wildberries.ru

Компания Wildberries не подтверждает и не опровергает смену названия русскоязычного сайта на «Ягодки». Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

«Ягодки» – это часть маркетинговой акции... В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — указано в сообщении.

В понедельник, 15 августа, Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название размещено в шапке сайта. Оформление ресурса также изменилось: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Адрес сайта остался прежним. В компании от комментариев отказались.

Позднее Роспатент сообщил, что Wildberries не регистрировал товарный знак «Ягодки».

В июле на форуме «Неделя российского бизнеса» Денис Мантуров, занимавший тогда пост главы Минпромторга, заявил о засилье иностранных наименований в торговле. Он привел пример с Wildberries. Министр указывал, что маркетплейс выбрал зарубежное название, а не русское «Дикие ягоды».

Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в ответ на слова Мантурова пообещала подумать над ребрендингом.

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