Yeni Şafak: энергосбережение Европы лишь усилит экономический спад

Экономия энергии в Европе может привести к тому, что спад в экономике может только усугубиться. Об этом сообщает Yeni Şafak.

«Экономия энергии в Европе может привести к понижению и потребления энергии, что негативно скажется на производстве, а это будет развивать еще больший спад в экономике», — отметили в публикации.

Авторы статьи указали, что Европа постепенно переходит в энергосберегающий режим из-за снижения поставок газа из России. В частности, Германия предпринимает всевозможные меры, чтобы снизить зависимость от российского сырья. Например, в ФРГ стали использоваться альтернативные источники энергии, что позволило уменьшить потребление на 35%.

По данным издания, вместе с другими странами Германия установила предельную температуру отопления в общественных зданиях в 19 градусов. Кроме того, будет отключена подсветка памятников, рекламных щитов и зданий.

7 августа немецкая газета Handelsblatt писала, что Европа ищет по всему миру замену российскому газу, создавая невиданную ранее конкуренцию на мировых рынках сжиженного природного газа (СПГ). Как говорится в статье, таким образом Европа оставляет без СПГ страны третьего мира.