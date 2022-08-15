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Специалист Вавилов заявил об изменении цен на аренду и покупку жилья с осени

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Павел Гирин/РИА «Новости»

Покупатели и арендаторы жилья уже с осени столкнутся с изменением цен. Об этом «Российской газете» заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Аренда квартир станет постепенно дорожать уже с середины августа и выйдет на пик примерно в октябре. Это абсолютно нормальная сезонная история для рынка найма жилья», — отметил Вавилов.

По его словам, к началу учебного сезона люди возвращаются в большие города и спрос на арендное жилье начинает расти. Поэтому цены могут вырасти на 10-12%.

Он добавил, что сложнее ситуация с рынком купли-продажи. Как и в аренде летом, спрос традиционно падает, и цена также снижается. Однако в 2022 году к сезонному фактору добавляется отсутствие денег у людей, поэтому до конца года цены на жилье могут упасть еще 3-4% без учета торга. А вот новостройки продолжат расти в цене из-за высокого спроса, вызванного многочисленными льготными программами. Но потенциал для роста уже почти исчерпался.

9 августа «Известия» сообщили, что цены на арендное жилье в России текущей осенью могут вырасти на 10-20%. По словам участников рынка недвижимости, подорожать жилье в крупнейших городах страны может не менее чем на 10%.

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