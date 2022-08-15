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Новым гендиректором «Победы» стал бывший топ-менеджер авиакомпании «Аврора» Тыщук

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Авиакомпания «Победа»

Бывший топ-менеджер дальневосточной авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук назначен генеральным директором лоукостера «Победа». Такое решение принял совет директоров бюджетной авиакомпании. Сообщение авиакомпании передает ТАСС.

«Решением совета директоров авиакомпании «Победа» по итогам заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года, на должность генерального директора лоукостера избран Дмитрий Тыщук», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Тыщук утвержден на должность гендиректора «Победы» сроком на пять лет. По информации компании, он приступит к непосредственному исполнению обязанностей 16 августа.

С 2013 года Тыщук занимал пост первого заместителя генерального директора авиакомпании «Аврора».

Бывший гендиректор лоукостера Андрей Калмыков добровольно покинул свою должность в начале марта этого года, заявив, что будет заниматься другими проектами. По словам Калмыкова, «Победа» в данный момент находится в абсолютно устойчивом состоянии, с «рекордным» объемом денежных средств на счетах и отсутствием кредитных обязательств.

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