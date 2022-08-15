Сооснователь «Лаборатории Касперского» ушел из компании

Сооснователь и член совета директоров «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик покинул компанию, сообщает RTVI со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского».

«Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. По согласованию сторон компания выкупила его акции», — сообщили в компании.

Уточняется, что Де-Мондерик не участвует в деятельности компании.

Ранее RTVI сообщил, что Де-Мондерик продал 6,3 млн акций Kaspersky Labs Limited, покупателем стала сама компания, о чем свидетельствуют данные, опубликованные в британском реестре юридических лиц. Стоимость соглашения составила $50 млн. Предположительно, сделка могла быть вызвана опасениями попасть под санкции и лишиться европейского гражданства.

Де-Мондерик создал компанию вместе с Евгением и Натальей Касперскими и Вадимом Богдановым в 1997 году. С 2016 года Де-Мондерик является гражданином Мальты.