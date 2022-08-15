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Минсельхоз захотел выделить субсидии для откорма бычков молочных пород на убой

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минсельхоз захотел субсидировать откорм бычков молочных пород на убой ради стимулирования производства говядины. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников совещания в министерстве, где обсуждался вопрос.

В публикации указали, что производство говядины в первом полугодии 2022 года в России сократилось на 2,3%, до 626,8 тыс. тонн. Источники издания отметили, что это произошло из-за отказа «Мираторга» от покупки крупного рогатого скота (КРС) у фермеров. В свою очередь, это произошло из-за того, что укрепление рубля и беспошлинный ввоз сделали невыгодной закупку говядины. Поэтому для решения этой проблемы Минсельхоз может начать выделять субсидии на откорм на убой бычков молочных пород.

Эксперты рынка добавили, что выращивание бычков молочных пород для предприятий — изначально убыточный процесс. Речь идет о больших затратах в первые месяцы откорма. Поэтому субсидии могут улучшить экономический эффект, вследствие чего предложение говядины только возрастет.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, лучше всего выделять субсидии на откорм мясных пород бычков. Молочные предприятия и так имеют достаточно мер поддержки, а отрасль говядины будет развиваться, если доля мясного скота в поголовье будет не менее 35% вместо нынешних 20%.

20 июля «Коммерсант», ссылаясь на участников заседания комитетов по аграрным вопросам Госдумы и Совета федерации, писал, что российские производители семян предложили идею субсидирования до 70% стоимости выпускаемого в стране посадочного материала.

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