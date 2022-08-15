Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Студент из Чечни разработал программу для подготовки хоккеистов в VR 11:49
Приходько призвала внести Меладзе и Брежневу в черный список Украины 11:49
Цыганские дети избили 10-летнего мальчика в Новосибирске 11:48
В Китае создали рекордный магнит с полем в миллион раз мощнее чем... 11:47
В МЧС Армении оценили вероятность теракта на рынке «Сурмалу»... 11:45
В Совфеде ответили на угрозы Киева и Лондона уничтожить Крымский мост 11:44
Капитан «Вашингтона» Овечкин назвал единственное место на земле, где его... 11:44
Киев запросил у Запада помощь в размере $16 млрд до конца года 11:40
Тимур Родригез с женой и детьми поднялся на вулкан Этна 11:33
Бизнесмен Дерипаска подал к Тинькову и Meta* иск о защите чести и репутации 11:32
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Мантуров заявил об объеме параллельного импорта в $6,5 млрд с начала мая

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Объем ввоза товаров в России по параллельному импорту достиг $6,5 млрд с начала запуска в начале мая. Об этом «Интерфаксу» заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«За период действия механизма было ввезено продукции почти на $6,5 млрд. При этом делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить порядка $16 млрд», — отметил Мантуров.

По его словам, подобный прогноз делался на основе того, что в среднем за месяц объем параллельного импорта был на уровне $2- 2,5 млрд.

Он добавил, что Минпромторг будет придерживаться взвешенного подхода при создании перечня товаров, которые подлежат параллельному импорту. При этом механизм будет распространен на определенные группы товаров. То есть параллельный импорт не должен навредить отечественным компаниям.

12 августа гендиректор сети сервисных центров RSS Сергей Касаткин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что параллельный импорт и импортозамещение не помогут решить проблему с дефицитом запчастей для ремонта компьютерной техники. Касаткин отметил, что поставщики чаще всего отгружают запчасти ограниченному кругу авторизованных сервисных партнеров в каждой стране, найти альтернативные каналы сложно из-за вторичных санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть