Мантуров заявил об объеме параллельного импорта в $6,5 млрд с начала мая

Объем ввоза товаров в России по параллельному импорту достиг $6,5 млрд с начала запуска в начале мая. Об этом «Интерфаксу» заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«За период действия механизма было ввезено продукции почти на $6,5 млрд. При этом делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить порядка $16 млрд», — отметил Мантуров.

По его словам, подобный прогноз делался на основе того, что в среднем за месяц объем параллельного импорта был на уровне $2- 2,5 млрд.

Он добавил, что Минпромторг будет придерживаться взвешенного подхода при создании перечня товаров, которые подлежат параллельному импорту. При этом механизм будет распространен на определенные группы товаров. То есть параллельный импорт не должен навредить отечественным компаниям.

12 августа гендиректор сети сервисных центров RSS Сергей Касаткин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что параллельный импорт и импортозамещение не помогут решить проблему с дефицитом запчастей для ремонта компьютерной техники. Касаткин отметил, что поставщики чаще всего отгружают запчасти ограниченному кругу авторизованных сервисных партнеров в каждой стране, найти альтернативные каналы сложно из-за вторичных санкций.