Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кличко призвал киевлян подготовить к зиме теплую одежду и одеяла 10:16
В Перми умерла изнасилованная подростками кошка 10:14
Прокуратура Молдавии проводит обыск у экс-министра здравоохранения Сильвии Раду 10:12
В Италии рассказали, чего не хватает футболисту «Торино» Миранчуку 10:12
В Чебоксарах десять человек пострадали в ДТП с маршруткой 10:06
Новый владелец OBI бизнесмен Лиокумович заявил о покупке сети за 600 рублей 10:05
Врач раскрыл неожиданную пользу сырых яиц для здоровья 10:03
В Турции педофил три года преследовал девочку, прежде чем застрелить ее в ее... 10:02
Футболист «Краснодара» Олусегун не поддерживает отъезд Крыховяка из РПЛ 10:00
Reuters: некоторые банки в США возобновили работу со сделками по российским... 09:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: риск сваливания еврозоны в рецессию достиг максимального с 2020 года уровня

close
100%
Michael Probst/AP

Эксперты считают, что риск сваливания экономики еврозоны в рецессию достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года, пишет Bloomberg.

По мнению специалистов, которых просили оценить вероятность рецессии экономики еврозоны в ближайшие 12 месяцев, ситуация с нехваткой энергоносителей угрожает повысить и без того рекордную инфляцию. Вероятность сокращения производства стран еврозоны в течение двух кварталов подряд возросла с 45% до 60% со времени последнего опроса агентства и на 20% — с начала боевых действий на Украине, говорится в статье. Так, прогнозируют эксперты, германская экономика, крупнейшая экономика блока и одна из наиболее пострадавших от сокращения поставок российских энергоносителей, начнет стагнировать уже в этом квартале.

По оценкам, инфляция составит в среднем почти 8% в 2022 году, что примерно в четыре раза превышает прогноз Европейского центрального банка, и 4% в следующем году. Тем не менее респонденты считают, что инфляция замедлится до целевого показателя в 2% в 2024 году.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер раскритиковал политику европейских санкций в отношении России, заявив, что лидеры ЕС «разнесут в прах всю европейскую экономику».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть