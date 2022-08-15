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Минтруд: безработица в России будет на уровне 2021 года

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Уровень безработицы в России по итогам 2022 года будет сопоставим с показателем 2021-го, заявил «Российской газете» глава Минтруда Антон Котяков.

Эта статистика, по заверениям министра, в том числе связана с новыми мерами поддержки со стороны правительства.

«Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года», — заключил глава ведомства.

Котяков отметил, что ситуация на российском рынке труда до конца текущего года будет зависеть от скорости адаптации предприятий к нынешним условиям.

Ранее экономисты предсказали массовую безработицу в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что снижение объема поставок энергоносителей из России является признаком того, что действия властей ФРГ по сокращению зависимости от них правильны. Он также отметил, что его центральным проектом является автономия страны и независимость от импорта ископаемого топлива.

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