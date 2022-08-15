Инвестстратег Бахтин заявил о достижении потолка цен на газ в Европе

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что цены на газ в Европе в случае перебоев с газоснабжением в регионе могут оказаться крайне высокими, но эти котировки мало влияют на европейский рынок голубого топлива и потребителей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, если говорить об устойчивых уровнях котировок, которые находились бы на терпимом уровне для местных потребителей, то они уже вышли за эти пределы, а при сохранении подобных цен экономике Евросоюза может быть нанесен существенный ущерб.

Бахтин подчеркнул, что на прошлой неделе фьючерсы на газ в Европе с поставкой в сентябре, согласно лондонской бирже ICE, торговались на рекордном уровне и превышали отметку в $2 350 за тысячу кубометров.

Он добавил, что стоимость газа уже достигла потолка подорожания, однако показатель останется на высоком уровне перед отопительным сезоном.

Ранее эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов заявил, что предстоящая зима для Европы будет непростой из-за ситуации с поставками газа.