В Германии энергоносителям решили дать преимущество при перевозках по железной дороге

При осуществлении железнодорожных перевозок решили дать преимущество газу, углю, нефти и сопутствующим продуктам. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на новое распоряжение, подготовленное Минэкономики и Минтрансом страны.

«Целью является обеспечение функционирования электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, электросетей и других жизненно важных предприятий», — отметили в публикации.

В агентстве добавили, что подобным решением немецкие власти хотят предотвратить нарушение энергоснабжения страны на фоне уменьшения поставок и роста цен на энергоносители.

6 августа экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль, комментируя возможное сотрудничество с Катаром по вопросам газовых поставок заявил, что текущая газовая политика правительства Германии «сводит потребителей с ума». Речь идет о том, что власти Германии «покупают очень дорогой газ на спотовом рынке.