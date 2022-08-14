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NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана раздражает Запад и НАТО

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Журналист Стивен Эрлангер написал в статье для газеты The New York Times, почему Запад так возмущает сотрудничество президентов России и Турции.

По его мнению, эти отношения вызывают «большое раздражение» у союзников Турции по НАТО, так как президент Реджеп Тайип Эрдоган «создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад».

Журналист напомнил, что Анкара отказалась вводить санкции против России. Эрлангер пишет, что турецкие власти изучают способы работы с российскими банками, попавшими под санкции, и готовы принимать платежи по российским кредитным картам, а российский газ «беспрепятственно течет» по трубопроводу «Турецкий поток». Кроме того, Турция получает доступ к дешевой энергии и прибыль от сделок с российскими компаниями, Москва также поддерживает республику в его действиях против курдских формирований в Сирии.

В свою очередь Россия ищет расширения экономического партнерства с Турцией.

Эрдоган, считает колумнист The New York Times, оказался в трудном положении перед предстоящими в следующем году выборами в условиях, когда экономика страны рушится, Центральный банк почти исчерпал иностранную валюту, а инфляция достигла около 80% в год.

«Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели», — заявил Эрлангер.

Последние переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 5 августа в Сочи. Российский лидер сообщил о планах подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран и поблагодарил турецкого коллегу за посредничество в «зерновой сделке».

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