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Эксперт оценил перспективы курса рубля осенью

Риск-менеджер Манжос: осенью можно ожидать ослабления курса рубля

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Pixabay

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос заявил, что осенью вполне можно ожидать более или менее масштабного ослабления курса рубля по отношению к доллару как к ключевой иностранной валюте, передает агентство «Прайм».

При этом, указал эксперт, не стоит увязывать это с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ РФ. Такая закономерность в курсе нацвалюты работает лишь тогда, когда иностранные инвесторы имеют свободный доступ на российский финансовый рынок и не опасаются, что их активы могут быть заморожены. В настоящее время существуют серьезные ограничения на трансграничное движение капиталов, пояснил Манжос. Российских резидентов также не будет стимулировать к приобретению иностранной валюты ожидаемое снижение доходности рублевых банковских депозитов, считает эксперт.

Манжос подчеркнул, что сложившаяся за много лет система ценообразования на российском валютном рынке полностью нарушена. И в настоящее время не является решающим фактором приближение налоговых периодов, которые обычно влияют на укрепление курса рубля. Манжос заявил, что серьезную поддержку рублю в ближайшие недели и месяцы способны оказать высокие мировые цены на углеводороды и сохранение среднесрочного спада объемов импорта импортных товаров.

Ранее банкиры и риелторы заявили «Газете.Ru», что считают оптимальным для экономики РФ курс доллара от 60 до 80 рублей.

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