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США обвинили Индию в использовании нефтепродуктов из российской нефти для экспорта

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Lucy Nicholson/Reuters

США обеспокоены из-за того, что Индия якобы используется для экспорта нефтепродуктов, произведенные из российской нефти, в нарушение американских санкций. Об этом заявил заместитель управляющего Резервного банка Индии Майкл Патра, сообщает газета The Economic Times.

Соединенные Штаты сообщили Индии, что индийское судно якобы забрало в открытом море нефть с российского танкера, а после ее переработки на территории индийского штата Гуджарат в нефтепродукты, отправило их в Нью-Йорк, указало издание.

«В море судно получило пункт назначения, взяло курс и отправилось в Нью-Йорк», — цитирует газета Патру.

При этом он не сообщил названия судна и нефтеперерабатывающего завода.

Ранее The Economic Times написала, что нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь 2022 года. Газета писала, что южноазиатское государство воспользовалось ситуацией, когда российская сторона начала продавать нефть со скидкой до $30 за баррель. Хотя во всем мире цены на энергоносители, напротив, существенно выросли.

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Санкции против России
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