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Yle: в Финляндии обвиняют в предательстве посещающих Россию «топливных туристов»

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Global Look Press

В Финляндии обвиняют в предательстве жителей страны, которые ездят в Россию заправляться на фоне высоких цен на топливо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал YLE.

В материале говорится, что многих жителей Финляндии «мучает вопрос» о том, являются ли поездки в Россию за бензином «государственной изменой» или «разумным шагом», продиктованным необходимостью.

В то время как некоторые считают покупку российского топлива поддержкой действий России на Украине, другие видят в этом вынужденную меру. Так, к примеру водитель Владимир Куликов пояснил, что у него «маленькая пенсия, жена не работает, двое детей», а Сирпа Лауримо рассказала, что, заправляясь в России, можно сэкономить около 240 евро.

В начале августа газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa писала, что Россия продала Европе в июле на 22% дизельного топлива больше, чем в тот же период 2021 года. Отмечалось, что европейская сторона нарастила закупки до 700 тыс. баррелей в день.

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