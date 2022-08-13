Mash: покупателей во время распродажи в одном из московских H&M встретили пустые полки

Полки магазина бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в московском торговом центре «Метрополис», в котором в настоящее время идет распродажа, опустели, пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает канал, это связано с тем, что товары не успевают привозить со складов.

Магазины шведской компании H&M Group должны были открыться для финальной распродажи 1 августа 2022 года. Утром у точек бренда в столичных торговых центрах выстроились очереди из поклонников марки, но магазины в этот день так и не открылись. 2 августа H&M открыл два магазина в Москве: в ТЦ «Метрополис» и ТРЦ «Авиапарк». 3 августа открылся магазин H&M в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге.

Ранее в июле H&M Group объявила об окончательном уходе из России.

H&M Group 2 марта сообщила о временной приостановке продаж в России из-за спецоперации на Украине. Позже производитель одежды выпустил отчет, в котором оценил потери от закрытия магазинов в РФ, Белоруссии и на Украине. По данным ретейлера, убытки во втором квартале достигли 1,2 млрд руб.

H&M Group была основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России осуществляла деятельность с 2009 года.