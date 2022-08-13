Глава Архангельской области: лесная техника из Китая не уступает европейским аналогам

Техника для лесной отрасли китайских производителей не уступает по качеству европейским аналогам, хотя оборудование КНР стоит дешевле. Об этом заявил глава Архангельской области Александр Цыбульский, пишет ТАСС.

Такую оценку глава региона дал технике, которую впервые представили на выставке в рамках профессионального чемпионата России «Лесоруб ХХI века».

«На этой выставке впервые большое количество китайских производителей, и мы видим, что они в три раза дешевле по цене, при этом сегодня они уже не уступают по качеству европейским аналогам», — сказал губернатор.

По словам Цыбульского, в рамках чемпионата российская сторона рассматривала различные варианты сотрудничества с китайскими производителями лесного оборудования. В том числе обсуждалась вероятность локализации производства этих устройств в Архангельской области.

На прошлой неделе торговый представитель России в Китайской Народной Республике Алексей Дахновский заявил, что замещение импорта из недружественных стран поставками из Китая обладает «достаточно серьезными перспективами».