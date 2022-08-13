Министр Фарманбар: Швеция поставляет электроэнергию в Европу, хотя шведы терпят убытки

Министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар заявил, что страна остается крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе несмотря на то, что ее граждане «терпят убытки». Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

«Хотя мы теперь крупнейший экспортер в Европе — у нас электричества в избытке — мы сталкиваемся с высокими ценами, которые наблюдаются на континенте. Мы рассматриваем все меры, чтобы или снизить цены, или помочь домохозяйствам и промышленности», — отметил Фарманбар.

По словам министра, шведы «терпят убытки», а чтобы им справится с этим, по его мнению, нужно приобрести энергосберегающие приборы и пользоваться доступными субсидиями.

Фарманбар пока исключает возможность нормирования потребления энергии. Однако, по его данным, в ходе моделирования ситуации власти установили, что в 6% случаев страна столкнется с недостатком энергии.

Ранее лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявлял, что цены на электричество в Швеции выросли относительно 2020 года в среднем в пять раз. По его словам, у правительства возникли серьезные трудности с планированием цен на электроэнергию.

До этого оператор шведских электросетей Svenska kraftnät предупредил о вероятности отключения электроэнергии этой зимой.