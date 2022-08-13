В России собрали 78 млн тонн зерна, что гарантирует продовольственную безопасность страны

Российские аграрии собрали 78 млн тонн зерна, обеспечив тем самым продовольственную безопасность страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романа Некрасова.

«На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности», — сказал Некрасов на чемпионате России по пахоте.

Он отметил, что сложности с непростой погодой решаются и не являются «критическим фактором» для уборки.

В мае глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявлял, что в стране в 2022 году ожидается рекордный урожай зерновых, который превысит прошлогодний уровень и приблизится к максимальному. Рекорд принадлежит 2017 году, когда урожай составил 135 млн тонн.

На прошлой неделе Патрушев сообщил, что в министерстве видят риски недостижения показателя по урожаю зерна в России в 130 млн тонн в текущем сезоне по ряду причин, в том числе из-за сложных погодных условий.