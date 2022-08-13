Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Власти Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара и Запорожской АЭС 15:17
МИД РФ: Москва оставит за собой право на ответные меры на высылку дипломата... 15:15
Киссинджер допустил, что Крым и часть Донбасса останутся за Россией после... 15:06
Игрок «Ахмата» Садулаев рассказал о влиянии Кадырова на команду 15:03
Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд разводится с женой после 25 лет брака 14:57
Народная артистка РСФСР Хитяева попала в больницу 14:57
Министр Фарманбар: Швеция поставляет электроэнергию в Европу, хотя шведы терпят... 14:56
В МИД Венгрии заявили, что «Газпром» начал поставки газа сверх... 14:55
Производитель одежды Hanesbrands потерял из-за хакеров-вымогателей $100 млн 14:50
Врач Тяжельников предупредил об опасности жары для психики 14:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России собрали 78 млн тонн зерна, что гарантирует продовольственную безопасность страны

close
100%
Егор Еремов/РИА «Новости»

Российские аграрии собрали 78 млн тонн зерна, обеспечив тем самым продовольственную безопасность страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романа Некрасова.

«На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности», — сказал Некрасов на чемпионате России по пахоте.

Он отметил, что сложности с непростой погодой решаются и не являются «критическим фактором» для уборки.

В мае глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявлял, что в стране в 2022 году ожидается рекордный урожай зерновых, который превысит прошлогодний уровень и приблизится к максимальному. Рекорд принадлежит 2017 году, когда урожай составил 135 млн тонн.

На прошлой неделе Патрушев сообщил, что в министерстве видят риски недостижения показателя по урожаю зерна в России в 130 млн тонн в текущем сезоне по ряду причин, в том числе из-за сложных погодных условий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть