Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Туристка родила сына на Эльбрусе на высоте 3,8 тыс. метров 17:53
Apple нашла способ заработать на новом разъеме в iPhone 17:52
Замужняя китаянка вымогала деньги у 18 мужчин, с которыми встречалась... 17:50
Зеленский внес в Раду законы о продлении на Украине военного положения и... 17:49
Овечкин возглавил рейтинг самых влиятельных спортсменов России 17:49
Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» со стороны РФ 17:48
Wildberries ввел плату за возврат хрупких и крупногабаритных товаров в размере... 17:48
В турецком «Истанбуле» прокомментировали информацию о возможном переходе Дзюбы 17:47
Novartis назвала печеночную недостаточность «известным побочным эффектом... 17:44
Совладелец Starbucks подал в Роспатент заявки на регистрацию нового названия... 17:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Посол Китая заявил о рекордных объемах торговли между Москвой и Пекином в 2022 году

close
100%
AP

Объем торговли между Россией и Китаем может достичь рекордных показателей в 2022 году несмотря на сложную обстановку в мире. Об этом РИА «Новости» заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«В условиях многочисленных ограничений было достаточно сложно добиться подобных показателей. Однако есть вероятность того, что объем двусторонней торговли может превысить $200 млрд по итогам года, что станет новым рекордом», — отметил Чжан Ханьхуэй.

По его словам, Россия и Китай успешно развивают такие направления взаимодействия как энергетика, ядерная энергетика, авиация, космос и базовая инфраструктура.

Он добавил, что усиление взаимодействия лишь только закладывает прочную основу для выхода сотрудничества на новый уровень. При этом китайская сторона и в дальнейшем будет сотрудничать с партерами из России, улучшая качество торговли и продолжая увеличивать ее объемы.

7 августа в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что объем торговли России и Китая за первые семь месяцев 2022 года вырос на 29% до $97,71 млрд. Отмечается, что экспорт из Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,27 млрд за период с января по июль. Импорт российских товаров и услуг в Китай, в свою очередь, увеличился на 48,8%, до $61,45 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть