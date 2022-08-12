Посол Китая заявил о рекордных объемах торговли между Москвой и Пекином в 2022 году

Объем торговли между Россией и Китаем может достичь рекордных показателей в 2022 году несмотря на сложную обстановку в мире. Об этом РИА «Новости» заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«В условиях многочисленных ограничений было достаточно сложно добиться подобных показателей. Однако есть вероятность того, что объем двусторонней торговли может превысить $200 млрд по итогам года, что станет новым рекордом», — отметил Чжан Ханьхуэй.

По его словам, Россия и Китай успешно развивают такие направления взаимодействия как энергетика, ядерная энергетика, авиация, космос и базовая инфраструктура.

Он добавил, что усиление взаимодействия лишь только закладывает прочную основу для выхода сотрудничества на новый уровень. При этом китайская сторона и в дальнейшем будет сотрудничать с партерами из России, улучшая качество торговли и продолжая увеличивать ее объемы.

7 августа в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что объем торговли России и Китая за первые семь месяцев 2022 года вырос на 29% до $97,71 млрд. Отмечается, что экспорт из Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,27 млрд за период с января по июль. Импорт российских товаров и услуг в Китай, в свою очередь, увеличился на 48,8%, до $61,45 млрд.