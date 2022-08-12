ЦБ: Минфин прорабатывает возможность пополнения ФНБ валютой дружественных стран

Минфин прорабатывает возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) при помощи валют дружественных стран. Об этом сообщается в докладе Центробанка.

Речь идет о том, что ФНБ может быть пополнен такими валютами юань, рупия и лира и другие.

В документе указали, что Минфин прорабатывает необходимые возможности для реализации операционного механизма бюджетного правила, которое касается расходования и пополнения средств ФНБ.

В середине июля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем может появиться новая резервная валюта стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). По его словам, лучшая защита от «протухающего евро» для членов альянса БРИКС — это переход на новые способы расчетов в торговле, в том числе в национальных валютах (бразильский реал, российский рубль, индийский рупий, китайский юань и южноафриканский рэнд).