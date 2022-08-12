Центробанк описал адаптационный и кризисный сценарии для экономики России

Центробанк России представил адаптационный и кризисный варианты развития российской экономики в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

Согласно адаптационному сценарию, предполагается, что мировая экономика будет и дальше развиваться в рамках ранее сформированных трендов. Масштабной рецессии удастся избежать. При этом геополитический фон останется прежним, сохранятся ограничения на российский экспорт и импорт. В таком случае ВВП России в 2022 году может снизиться на 4–6%.

В случае развития кризисного сценария фрагментация в мировой экономике может стать более выраженной. Рынки станут более локализованными. Страны будут также стремиться локализовать производство. В этом случае существует риск существенного ухудшения состояния мировой экономики, а также может усилиться геополитическое напряжение в отношении России. К примеру, российский экспорт может подвергнуться дополнительным ограничениям.

Ранее Центробанк России спрогнозировал среднюю ключевую ставку на 2025 год на уровне 5-6%.