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Business Insider: неизвестный покупатель из Китая потратил $376 млн ради нефти из России

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Таинственный торговец из Китая заплатил $376 млн за танкеры, которые должны перевезти нефть из России. Об этом пишет Business Insider.

Анонимный китайский торговец потратил $376 млн на 13 танкеров для доставки и переброски российской нефти с судна на судно посреди Атлантики. При этом покупатель приобрел 10 танкеров в период с мая по июль 2022 года. Все суда связаны с одним офисным зданием в китайском Даляне, отметили в публикации.

По данным издания, все суда старше 15 лет и не попадают под чартер большинства традиционных нефтяных компаний, то есть они появились с помощью привычного финансирования. Речь идет о том, что неизвестный покупатель оплачивал все наличными средствами.

Аналитики издания посчитали, что подобные действия не нарушают санкций в отношении импорта из России. Однако это говорит о том, что появляется новый скрытый нефтяной рынок, который работает за пределами известных торговых путей.

В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что инициатива парламентариев США по введению санкций против поставок российских энергоносителей в Китай не будет дальше развиваться.

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