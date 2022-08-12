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Telegraph предрекла Британии разрушение экономики на фоне кризиса вокруг Украины

Экономика Великобритании может быть разрушена за счет нескольких факторов, в том числе последствиями конфликта вокруг Украины и энергетического кризиса. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Telegraph Бен Райт.

«Добро пожаловать в современную Британию, где ничего не работает, всё дорого и мы все слишком заняты спорами о причинах своих бед, чтобы найти какие-либо решения», — говорится в публикации, которую цитирует газета «Известия».

Райт пишет, что первое место в списке беспокойств жителей занимают регулярно обновляемые оценки предельного уровня цен на энергоносители в стране.

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