Bloomberg: азиатские потребители начали скупать дешевую нефть США

Азиатские потребители приобрели крупный объем дешевой нефти США, что повысило вероятность снижения спроса на ближневосточную нефть. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Так, нефтеперерабатывающие заводы из Южной Кореи и Индии в августе купили порядка 16 млн баррелей американской нефти, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может быть связано в том числе с тем, что ранее Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии до рекордного уровня с апреля 2020 года, пишет агентство.

Трейдеры отмечают, что нефть США стоит значительно дешевле, даже при учете фрахты и логистики.

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что США обращаются к ключевым партнерам в Азии в поисках поддержки своих планов по введению ограничений на цену нефти из России.