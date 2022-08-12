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Bloomberg: азиатские потребители начали скупать дешевую нефть США

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Lucy Nicholson/Reuters

Азиатские потребители приобрели крупный объем дешевой нефти США, что повысило вероятность снижения спроса на ближневосточную нефть. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Так, нефтеперерабатывающие заводы из Южной Кореи и Индии в августе купили порядка 16 млн баррелей американской нефти, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может быть связано в том числе с тем, что ранее Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии до рекордного уровня с апреля 2020 года, пишет агентство.

Трейдеры отмечают, что нефть США стоит значительно дешевле, даже при учете фрахты и логистики.

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что США обращаются к ключевым партнерам в Азии в поисках поддержки своих планов по введению ограничений на цену нефти из России.

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