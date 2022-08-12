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«Ъ»: темпы роста рынка легальных онлайн-кинотеатров России упали почти в два раза

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Depositphotos

Рост российского рынка онлайн-кинотеатров стал замедляться, а увеличение выручки в 2022 году за первое полугодие составило 29% против 52% за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные от «ТМТ Консалтинг».

Объем российского рынка онлайн-сервисов видео по запросу (не учитываются операторские сервисы Wink «Ростелекома», Kion МТС, видеопорталы, сайты телеканалов) вырос на 29%, до 25,6 млрд рублей. Однако рост стал замедляться, так как в первом полугодии прошлого года рост был на уровне 52%. Общая же аудитория видеосервисов упала на 4%, до 65 млн человек.

В «ТМТ Консалтинг» отметили, что рынок стал замедляться из-за того, что Россию покинули крупные зарубежные игроки, включая Netflix и Megogo. Кроме того, отрицательное влияние оказали уменьшение числа зарубежных новинок фильмов и сериалов, приток пользователей на пиратские сервисы и уменьшение расходов на продвижение контента.

При этом в организации подсчитали, что по итогам года рост рынка составит 28%, достигнув 58,7 млрд рублей. Однако некоторые участники рынка считают такой прогноз оптимистичным, так как новых подключений становится все меньше, а рекламный рынок испытывает все больше проблем.

В середине мая «Ведомости» со ссылкой на заявление ассоциации «Интернет-видео» (АИВ), объединяющей крупные российские видеосервисы (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ») писали, что российские видеосервисы не хотят принудительно лицензировать контент из «недружественных» стран. По мнению участников рынка, им это грозит потерей десятков миллиардов рублей, вложенных в развитие технологий, десятки миллионов пользователей столкнутся с резким понижением качества услуг.

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