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«Известия»: Минэкономразвития снизило прогноз по годовой инфляции в России ниже 14%

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Минэкономразвития снизило прогноз по годовой инфляции в России до уровня ниже 14%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Новый прогноз показывает гораздо меньшую инфляцию, чем майский прогноз ведомства — 17,5%. Теперь предполагается, что рост цен в России за 2022 год составит менее 14%.

Опрошенные изданием аналитики подтверждают информацию ведомства, оценивая уровень годовой инфляции в 13,8%.

«Основной риск — это исчерпание товарных запасов и ограниченные возможности для их пополнения в условиях логистических проблем. Особенно сложной ситуация может оказаться, если при дефиците отдельных товаров склонность населения к сбережению снизится. Кроме того, сохраняется риск сокращения спроса и цен на нефть и соответствующего ослабления рубля», — рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Ранее Росстат зафиксировал дефляцию второй месяц подряд.

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