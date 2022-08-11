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Брокер Рожанковский допустил, что скупка валюты на Мосбирже закончится в сентябре

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Depositphotos

С окончанием летних отпусков необходимость россиян в отъезде за границу начнет спадать, в связи с чем активная скупка валюты на Московской бирже закончится уже к сентябрю 2022 года. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

«Активная скупка валюты на Мосбирже в июле объясняется сезонным фактором. Вторая половина июля, начало августа — время, когда люди традиционно пытаются выехать из России за рубеж. Туристические темы. Уже в сентябре активная скупка валюты закончится — значения вернутся обратно к показателям апреля-мая 2022 года», — предположил Рожанковский.

Он добавил, что из-за антироссийских санкций россияне вынуждены отправляться в летние отпуска с наличными деньгами. Отсюда и активная скупка валюты на Мосбирже.

«Поскольку у нас заблокированы все карты, россияне вынуждены за исключением Турции летать с кэшем. Вот я сейчас, например, собираюсь на несколько месяцев на Филиппины. Посмотрел все опции, которые мне доступны, в итоге остановился на том, что ехать туда нужно только с наличкой. И таких, как я, в России очень много», — заключил Рожанковский.

11 августа в Центробанке сообщили о покупке валют на Московской бирже на 237 млрд руб. Россияне нарастили объем покупок со 176,1 млрд руб. в июне до 237,1 млрд руб. в июле.

Этот показатель стал рекордным по объему нетто-покупок для категории физических лиц. В сообщении ЦБ отмечалось, что россияне в основном покупали валюту через банки, которые производили переводы на зарубежные счета.

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