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Крупные банки заявили о готовности снизить ставку по льготной IT-ипотеке до 3%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Крупные банки уже готовы к снижению ставки льготной ипотеки для IT-специалистов с 5% до 3%, предложенному сегодня Министерством цифрового развития. Об этом «Газете.Ru» сообщили в банках, входящих в топ-30 по капитализации.

«Решение по изменению процентной ставки по программе «Ипотека для ИТ-специалистов» принимает правительство России. Как только будет соответствующее постановление, «МТС Банк» приведет условия по ипотечным продуктам в соответствие с ним»», — подчеркнули в кредитной организации.

Снизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов на 2 процентных пункта готовы и в «Газпромбанке». Эта мера поможет резко увеличить количество заявок по данной программе, пояснили в кредитной организации.

«Тем заемщикам, кто подал заявку по старой ставке, «Газпромбанк» обязательно произведет перерасчет по новой, более привлекательной. На наш взгляд, после внесения изменений в программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов число заявок увеличится примерно на 70%, так как данные меры поддержат молодых специалистов, а также расширят число заемщиков», — предположили в пресс-службе «Газпромбанка».

О планах запустить ипотечную программу под 3% годовых для ИТ-специалистов заявили и в «Банке Зенит». В пресс-службе кредитной организации отметили, что резкое снижение ставок «однозначно увеличит спрос на ипотеку среди представителей IT-отрасли».

Инициативу Минцифры поддержали и в «Новикомбанке». Там выразили готовность разработать соответствующую программу уже осенью 2022 года.

«В настоящий момент «Новикомбанк» разрабатывает ипотечную программу с господдержкой для IT-специалистов. Мы рассчитываем, что осенью в нашей розничной линейке появятся соответствующее предложение», — рассказали в «Новикомбанке».

11 августа Минцифры предложило снизить ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов с 5% до 3%. В проекте постановления правительства России также предлагается уменьшить зарплатный ценз заемщика для получения льготной ипотеки: 120 тыс. руб. вместо 150 тыс. руб. для городов-миллионников (кроме Москвы) и 70 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб. для других городов и иных муниципальных образований.

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